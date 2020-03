Wexit : la sécession gagne-t-elle du terrain dans l’Ouest?

Wexit Canada est désormais reconnu par Élections Canada en vue des prochaines élections fédérales. Le parti séparatiste prévoit présenter une centaine de candidats dans les quatre provinces de l’Ouest.

Pour le politologue Daniel Béland, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en politiques publiques à l’Université de la Saskatchewan de 2008 à 2018, le mouvement reflète avant tout un grand sentiment d’insatisfaction.

Sur la plateforme du parti, on retrouve une baisse des taxes, l’adoption d’une monnaie commune aux provinces de l’Ouest, une déclaration universelle d’indépendance du Canada, une sécession du Commonwealth, la ratification d’une constitution propre au nouveau pays, et un certain rapprochement avec les États-Unis.

La sortie du pays pourrait se faire une province à la fois, ou toutes les provinces de l’Ouest ensemble.