Vendredi 13 mars 2020: que faisiez-vous ce jour-là?

Le vendredi 13 mars, j’ai pu rejoindre vers 18h le soutien technique de Zoom, qui n’avait pas encore explosé, injoignable par le suite!

Cours à distance dès le lendemain

J’ai appris en vitesse les rudiments du logiciel à peine téléchargé, obtenu un accès via le soutien technique de l’université, envoyé un courriel aux étudiants avec l’adresse de la réunion Zoom et le lendemain matin, nous faisions classe en ligne, tous et toutes un peu choqués par la rapidité des événements, mais aussi quelque part soulagés de pouvoir continuer le cours malgré tout.

Par la suite, nous avons pu rebondir sur l’actualité et intégrer la crise sanitaire à nos discussions en classe (le cours Communication, Health and Environment traite de promotion de la santé et de santé publique) et une manière aussi de permettre aux étudiants de parler et d’évacuer quelque peu leurs inquiétudes en mars dernier et pendant l’année universitaire suivante (2020-21).

Un an plus tard, le cours se tiendra encore en ligne, via Zoom (devenu partie intégrante du quotidien d’un grand nombre), ce samedi 13 mars 2021.

Privations et libération

Au-delà de ce vendredi 13 mars 2020 (et, personnellement, d’une année, sans problèmes majeurs de santé physique), un autre souvenir remonte à la surface: celui de ma grand-mère qui racontait avoir dit à ma mère âgée de 6 ans en août 1944: « Tu t’en souviendras », devant les chars militaires allemands qui quittaient la ville de Bordeaux à la Libération.