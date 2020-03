Un(e) enfant, ça bouge, ça bouge énormément!

Ce qu’on écrit à l’intérieur dépendra de l’enfant. Cela pourrait être de simples mots, comme des adjectifs pour décrire une personne ou des actions à accomplir, ou des phrases entières.

Idée numéro 3 : parodie



L’enfant fait le pastiche ou la parodie de la chanson ou du poème de son choix. C’est une activité ludique et créative dont les règles sont simples:

Bref, pour le pastiche, on écrit un texte en imitant le style de l’auteur alors que pour la parodie, on gardera l’essentiel du texte en remplaçant ou en ajoutant des mots ou des parties de phrases. Une fois terminé(e), l’enfant peut réciter ou chanter son texte, en faire une affiche ou en créer un objet en trois dimensions.

Pour cette dernière activité, il suffit de prendre un objet dont on ne se sert plus et d’écrire le texte dessus. Le mieux, c’est qu’il y ait un rapport entre l’objet et le texte. Par exemple, si on choisit la chanson Porc-épic de Damien Robitaille, on pourra faire un porc-épic à l’aide d’un rouleau de papier toilette et écrire les paroles sur ses piquants en papier.