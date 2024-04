Une éclipse… même sur Internet

Aux États-Unis, résume le New York Times, les états qui ont connu la plus importante baisse de trafic sont le Vermont, l’Arkansas et l’Indiana, de même que le Durango, au Mexique.

Au Québec, Cloudflare a mesuré une baisse de 27% à 15h25, l’heure de la totalité. Par ailleurs, la réduction de l’achalandage était moins importante dans les régions où l’éclipse était partielle.

Toujours selon Cloudflare, plusieurs événements sont connus pour avoir influencé de manière notable le trafic sur Internet. C’est le cas par exemple des célébrations de Pâques et du Ramadan, ou du couronnement du roi Charles III. Mais l’éclipse 2024 est un cas unique en ceci qu’elle a réuni les humains autour d’un phénomène naturel.