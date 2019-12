Une année rocambolesque pour Eli Rose

Maison Barclay Canada

Le premier opus d’Eli est également le premier album lancé par Maison Barclay Canada. Sentait-elle de la pression par rapport à ça?

«Je ne te mentirai pas: oui, je sens un peu de pression parce que c’est le premier projet et on veut que ça fonctionne, mais je me dis que peut importe où ça va, je suis vraiment fière de ce que j’ai accompli. Je ne regrette rien de mes décisions et je suis fière de tout ce qu’on a fait. Tous les points que je voulais sont là; donc après ça, que ça fonctionne ou pas, je suis fière de se que j’ai accomplie et j’ai juste hâte de continuer et aller plus loin avec ça.»

Première partie d’Angèle

L’artiste a eu l’occasion de faire les premières parties de la chanteuse française Angèle au Québec cette année. Une artiste qu’elle admire beaucoup. Ces concerts ont été une plaque tournante dans la carrière d’Eli Rose.

«Je pense que pour moi, le show d’Angèle a été déterminant au sens où est-ce que je suis capable de prendre cette pression-là? Est-ce que je suis capable d’aller sur scène devant des milliers de gens? Ça a été déterminant à ce niveau-là et je suis vraiment contente.»