Un périple autour du monde pour se découvrir

Une fois l’acceptation en poche, tous les candidats participent à quatre semaines de formation organisées par l’équipe de la Clipper Race. Sachant qu’après la première semaine, chaque candidat peut abandonner de lui-même ou se voir refusé par l’équipe de la course. En plus de cette formation, les participants seront encadrés par deux skippers émérites tout au long de la course.

Un coup d’œil sur la Clipper Race

La Clipper Round the World Yacht Race, plus simplement appelée la Clipper Race, a lieu tous les deux ans depuis 1996. Elle a été créée par Sir Robin Knox-Johnston, le premier homme à avoir fait le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. L’homme, skipper émérite, continue d’ailleurs de participer à l’organisation de la course.

La Clipper Race 2019-2020 démarrera au mois d’août 2019 en Angleterre et se terminera en juillet 2020, également en Angleterre. Certains des participants parcourront 74 080 kilomètres autour du monde.

Lors de la course, chacun des 11 bateaux aura à son bord un skipper et son second, tous deux professionnels, pour encadrer les participants (plus de 70 dans l’équipe dont fait partie Joël Lambert), pour la plupart novices.

La course est divisée en huit étapes. Les concurrents peuvent choisir d’effectuer la totalité de la course ou seulement une étape. Sur une moyenne de 700 participants, environ la moitié fait la totalité de la course, l’autre ne fait que des étapes.

Il s’agira de relier l’Angleterre à l’Uruguay, l’Uruguay à l’Afrique du Sud, l’Afrique du Sud à l’est de l’Australie avant de repartir pour l’ouest du pays. De l’ouest de l’Australie au sud de la Chine, en passant par le nord avant d’aller à l’ouest des États-Unis, de passer par le Panama, pour rejoindre l’est des États-Unis et repartir vers l’Angleterre pour clôturer la course.