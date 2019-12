Un miracle de Noël pour les Raptors face aux Mavericks

Dallas ne s’avour pas vaincu, revient dans la partie et passe même devant à 32 secondes de la fin sur deux lancers de Porzingis (106-107). Lowry repart à l’attaque, attire les défenseurs sur lui et sert Chris Boucher pour le dunk (108-107).

Boucher said he was surprised Lowry found him for what turned out to be the game-winning dunk. He was actually cutting to the rim for an offensive rebound when Lowry passed him the ball. "I missed a couple layups today so I made sure to finish strong."

— Josh Lewenberg (@JLew1050) December 23, 2019