Un masque avec chaque cadeau

Masque et distanciation

Lorsque le Père Noël s’apprête à prendre place dans son traîneau, il sait qu’il s’en va en territoire surveillé. Il doit porter un masque, tout comme ses lutins et rennes.

L’homme tant attendu doit donner l’exemple et ne pas sortir du cercle familial. Il est donc accompagné des lutins Jeannot et Pierrot, ainsi que des lutines Annette et Paulette, ses quatre enfants.

En arrivant à Toronto, l’homme en rouge et blanc tant attendu remarque qu’il y a un grand nombre de maisons et d’arbres illuminés. À l’Hôtel de Ville, l’arbre mesure 18,6 mètres et aurait environ 70 ans. Celui au Centre Eaton est artificiel et atteint environ 33 mètres.

La lutine Paulette, qui est bilingue, lit aisément les enseignes invitant les gens à garder une distanciation physique: Do your part, stay apart.

La règle de deux mètres n’empêche pas le Père Noël de distribuer allègrement les cadeaux pour tous les enfants sages, peu importe leur langue, peu importe la couleur de leur peau.