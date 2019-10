Un demi-milliard de francophones dans le monde avant la fin du siècle

– c’est une langue d’enseignement pour plus de 80 millions d’individus dans 36 pays et territoires, et une langue étrangère apprise par plus de 50 millions de personnes.

Ils ont brossé ce portrait statistique de la francophonie ce mardi 1er octobre lors d’un événement aux bureaux de l’Université de l’Ontario français au 21 rue College à Toronto (chez TFO).

Selon MM. Wolff et Marcoux, il faut redoubler d’efforts pour mettre en place un enseignement francophone d’excellence.

Aussi, à travers des études combinant sondages et recensements, les deux auteurs se sont interrogés sur l’impact économique de l’usage de la langue française.

Déjà 300 millions

Richard Marcoux a proposé de définir le terme «francophone» comme étant une personne capable de parler en français, quel que soit son niveau ou sa maîtrise d’autres compétences.