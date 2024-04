Un budget fédéral encore loin de la réconciliation, selon l’Assemblée des Premières Nations

«Je m’attends à ce que le fossé [entre les Autochtones et les Canadiens] se creuse davantage au fur et à mesure que nous avançons et nous serons dans la pire des positions en 2030-2035», a-t-il avancé en conférence de presse.

«Encore pire»

Le grand chef de la communauté mohawk d’Akwesasne, Abram Benedict, a rappelé que les infrastructures dans les communautés autochtones continuent de se détériorer, alors que la surpopulation demeure une réalité dans plusieurs des communautés.

«Dans les communautés éloignées, c’est encore pire. L’accès à l’eau potable reste une priorité», a-t-il soutenu lors de la conférence de presse.

«On a besoin que le gouvernement fédéral travaille de concert avec nos communautés», a-t-il ajouté, mentionnant que plusieurs des programmes conçus en partenariat entre les gouvernements provinciaux et fédéral n’incluent pas les Premières Nations.

Selon lui, les investissements annoncés la semaine dernière n’aideront pas à combler ce fossé, qui continuera à se creuser.