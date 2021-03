Trop diminués les Raptors enchainent une cinquième défaite

Le fil du match

Le début de match est plus serré que la veille. Les deux équipes se cherchent en attaque et marquent peu de points. Toronto prend les devants sur un 3 de Baynes (10-11). Powell, peu en réussite jusque-là, l’imite et les Raps mènent 10-14 au premier temp mort.

Anyone got a map? pic.twitter.com/wqbumENLVN — Toronto Raptors (@Raptors) March 15, 2021

Billy Donovan a remobilisé ses troupes qui passent un 6-0 après l’arrêt du jeu. Powell stoppe la série d’un tir primé (16-17). Chicago en signe une nouvelle en sortie du deuxième temps mort et compte jusqu’à 9 points d’avance. Baynes en difficulté dans la raquette, inscrit son deuxième tir de loin pour réduire l’écart à 6 points au terme du premier quart (28-22).