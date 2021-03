Les Hornets « trop rapides » pour les Raptors diminués

Plenty of time left in this game pic.twitter.com/4RP6tEz22u — Toronto Raptors (@Raptors) March 14, 2021

Le deuxième quart est du même acabit. Charlotte poursuit son festival à 3-points. Graham n’en manque pas un, +25 (60-35). Toronto retrouve un peu de solidité défensive et multiplie les stops défensifs. Les Hornets ne marquent pas pendant plus de 5 minutes. Les Raptors n’en profitent pas plus que ça, trop maladroits en attaque.

Ils passent tant bien que mal un 8-0 (60-43). La série se poursuit sur un 11-0 avec un 3 de Thomas (60-46). Malheureusement, derrière, Ball inscrit un 3-points et les Raptors perdent la balle sur trois possessions consécutives (63-46). Lowry et ses coéquipiers ont du coeur et sur un panier de leur capitaine, ils recollent à -13 (63-50).