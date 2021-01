Trame fictive et faits historiques

Il n’y a pas nécessairement un lien entre l’éphéméride mise en exergue et la trame romanesque. On trouve parfois un subtil clin d’œil quinze ou vingt paragraphes plus loin.

Trouvailles

Je me dois de signaler que des faits franco-ontariens peu connus émaillent parfois le récit.

C’est le cas de chansons folkloriques récoltées par Marcel Bénéteau dans la région de Windsor-Chatham.

Ou encore de l’île Bois-Blanc devenue Bob-Lo, sans oublier la paroisse de l’Assomption à Windsor, la première en Ontario.