Tout sur le Jack Reacher de Lee Child

En plus d’avoir un cerveau reptilien très développé, Reacher est capable de rosser quiconque voudrait, et oserait, le défier. Il a le don de voir plus de choses dans n’importe quel acte de violence que le commun des mortels.

Style coloré

Le style de Lee Child est coloré. En parlant d’un homme strié de muscles, l’auteur écrit qu’il a «des mains comme des gants de baseball». Plus loin, Child excelle dans l’art de décrire un regard: «serein et amical, mais sombre et menaçant aussi, assuré et direct, chaleureux et assassin».

Notre pays est brièvement mentionné, simplement pour préciser que «le Maine s’enfonce tel un pouce dans le croupion du Canada, avec le Québec sur la gauche et le Nouveau-Brunswick sur la droite».

Tom Cruise

Lee Child, de son vrai nom James Dover Grant, est un écrivain et scénariste britannique qui vit présentement à New York. Il a publié une vingtaine de thrillers où le héros récurrent, Jack Reacher, se déplace en mission aux quatre coins des États-Unis.

Les ouvrages de Lee Child sont des best-sellers. Son personnage Reacher a été incarné au cinéma à deux reprises par Tom Cruise: Jack Reacher (2012) et Jack Reacher: Never Go Back (2016).