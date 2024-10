Tout pour la musique : un spectacle qui donne du rythme… et bâtit des ponts

YAO qualifie cette chance de magnifique. «Je pense que tout le monde [qui regarde le show] va se rappeler que notre francophonie, elle est bel et bien là, elle est partout et elle rayonne», dit-il. Au Yukon, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, il y a des gens qui chantent en français. Quelle chance qu’ils puissent s’entendre!»

Une occasion de travailler ensemble

Plusieurs des artistes qui sont montés sur la scène du CCFM le 22 juin en étaient à leur deuxième ou troisième participation à Tout pour la musique.

C’est le cas de YAO : «C’est des initiatives qui m’énergisent et qui donnent à tous et à toutes une certaine force et, en fait, un souffle dans notre francophonie.»

Au-delà du public, les artistes se sont découverts les uns les autres, ont travaillé ensemble et ont vécu des moments forts sur scène.

«Souvent, on se voit de passage – au Festival Voyageur, aux Trille Or, par exemple», explique la Fransaskoise Éemi, la complice de Marie-Clo dans le duo Beau Nectar. Elles ont pris un réel plaisir à partager la scène avec d’autres musiciens et musiciennes.