Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les abeilles

Ce livre passe en revue leur évolution, leur biologie et leur comportement. L’auteur réfléchit sur l’interaction entre l’homme et les abeilles au cours de plusieurs millénaires. On aborde, bien entendu, l’apiculture et on passe en revue une quarantaine des espèces les plus remarquables.

Quelques notions sur les abeilles

Voici quelques notions qu’il faut savoir:

Seules les femelles piquent et beaucoup d’abeilles solitaires ne piquent pas. Le dard d’une abeille est un organe de ponte modifié.

Une abeille a cinq yeux: deux perçoivent le mouvement, les trois autres la lumière.

Le régime alimentaire des abeilles ne repose que sur les fleurs: les glucides du nectar et les protéines du pollen.