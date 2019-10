Tous les partis ont promis de moderniser la Loi sur les langues officielles

Ces dernières semaines, tous les partis qui ont fait élire des députés au Parlement lundi ont promis mer et monde aux minorités francophones du pays, notamment la modernisation de la Loi sur les langues officielles. Revenons-y.

Enseignants, infrastructures

Le Parti libéral de Justin Trudeau, réélu le 21 octobre, a aussi avancé 60 millions $ en appui aux communautés. Les Libéraux prévoient évidemment une certaine continuité dans les dossiers amorcés lors de leur dernier mandat.

Le parti au pouvoir a repris des éléments prévus dans le Plan d’action pour les langues officielles de 2018, notamment pour le recrutement d’enseignants d’immersion et de français langue seconde, les initiatives d’échanges linguistiques et le financement des programmes en langue seconde.

Le fameux 60 millions $ vient appuyer les infrastructures des communautés linguistiques minoritaires, comme les écoles et les centres culturels. Il s’agit d’un montant annoncé au début septembre par la ministre Mélanie Joly dans le cadre du Protocole d’entente entre Ottawa et les provinces et territoires pour soutenir l’enseignement en milieu minoritaire.

L’Université de l’Ontario français

Les Libéraux réitèrent aussi leur engagement, pris quelques jours avant le déclenchement de la campagne électorale, de collaborer avec l’Ontario pour mettre sur pied l’Université de l’Ontario français (63 millions $ sur quatre ans), mais cette promesse n’apparaît pas dans leur cadre financier.