Toronto rebondit à Milwaukee

Les Bucks réagissent en sortie de temps mort et profitent d’une attaque des Raps en perte de vitesse. L’adresse à 3-points s’évapore et les pertes de balle se multiplient. Antetokounmpo est inarrêtable en pénétration et ramène les siens à 17-18. Milwaukee a repris le contrôle du match et, sur un triple de Connaughton, passe devant (24-22).

Les Raptors retrouvent des couleurs dans le sillage d’un excellent VanVleet. Ils subissent l’adresse de loin de Middleton et Connaughton, mais le petit meneur avec ses 12 points en première période leur résiste (33-33).

Boucher et Siakam adroits à 3

Connaughton est partout en début de deuxième quart. Il marque de nouveau à 3, il finit au cercle puis contre Lowry. Les Bucks prennent 10 points d’avance (48-38).

Toronto se reprend après un temps mort de Nurse et passe un 8-2 pour revenir à -4 (50-46). Le défense torontoise est plus stricte sur Giannis, qui rate deux fois de suite près du cercle. Boucher et Siakam marquent de loin pour revenir tout proche (53-52).

Le Camerounais est adroit depuis le centre-ville et inscrit un nouveau tir qui donne l’avantage aux siens (55-57). Les deux équipes ne se lâchent plus jusqu’à la pause où le score est de 63 partout.