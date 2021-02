Les Raptors déçoivent face aux Timberwolves

Face à l’équipe affichant le plus mauvais bilan de toute la NBA, les Timberwolves du Minnesota, en plus privés de leur meneur D’Angelo Russell, la victoire était impérative pour les Raptors.

Malheureusement, les hommes de Nick Nurse continuent à jouer aux montagnes russes cette saison en alternant de bonnes performances et des pretations médiocres.

Dimanche soir, l’intensité défensive n’a jamais été au niveau attendu et l’attaque était sur courant alternatif. Les visiteurs ont malgré tout montré de la fébrilité en fin de match et les Torontois ont eu la balle pour égaliser.

Le système de Nurse pour offrir un duel avantageux à Siakam a été parfaitement exécuté, mais le Camerounais, après avoir fait le plus dur, a manqué la finition. Quand ça ne veut pas ça ne veut pas. Il s’agit du troisième tir dans les dernières secondes qu’il rate après ceux face aux Warriors et aux Blazers. Soyons clair, les Raptors ne perdent pas la rencontre sur ce tir, mais ce raté reste inexplicable…

Toronto s’incline finalement 112-116 et va se rendre dans le Wisconsin pour une double confrontation face aux Bucks. Avant de retrouver les Timberwolves dans le Minnesota pour la revanche vendredi et les Sixers de Philadelphie dimanche. Cette semaine s’annonce très compliquée et pourrait replonger l’équipe canadienne dans les profondeurs de la conférence de l’est.