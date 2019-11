Toronto : les intersections dangereuses continuent à tuer

Il ne se passe pratiquement pas une semaine sans qu’on enregistre un décès aux intersections de Toronto, plus souvent dans sa partie Est.

Un piéton est blessé gravement ou tué en moyenne tous les 3 jours sur nos routes.

Graves ou mineurs, ces accidents interpellent la Police de Toronto et la Ville. On multiplie les efforts dans le but d’endiguer ce fléau qui traumatise au quotidien les habitants à pieds, à vélos, aux motos ainsi qu’aux véhicules.

Erreurs mortelles évitables

Le sergent Brett Moore nous confirme la dangerosité de croisements tels que: Kennedy et St. Clair Est; Warden et Sylla; Lawrence Est et Underhill; Steeles Est et Mc Cowan; Scarborough Golf Club Rd et Confederation Dr.