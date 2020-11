Le Toronto FC a plutôt le jeu à son compte, mais se fait une frayeur sur un coup de pied de coin adverse. Le score reste finalement de parité jusqu’à la pause, dans une rencontre très fermée, comme on pouvait s’y attendre avec le style de jeu défensif des visiteurs.

Bon première mi-temps fermée, peu d'actions dangereuses mais Toronto pourrait mener 1-0 avec plus de réussite de la part de De Leon qui manque LA grosse occasion de ce premier acte. #TFCLive — Mike Laviolle (@Miky_YG) November 25, 2020

Nashville domine en deuxième demie

On prend les mêmes et on recommence, Jhonder Cadiz marque de la tête en début de deuxième période, mais se voit signalé hors-jeu (53e). Akinola fait son entrée en jeu pour redynamiser une attaque torontoise en difficulté dans ce début de second acte. Il remplace De Leon (62e).