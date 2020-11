Toronto a ensuite accumulé deux défaites et une victoire lors des trois derniers matchs. L’Union de Philadelphie a finalement remporté le Supporters’ Shield (trophée du vainqueur de la saison régulière) à ses dépens.

L’objectif était clairement de gagner ce trophée qui était à la base à leur portée. Maintenant, l’équipe est concentrée sur les phases finales.

Quelles sont les satisfactions de cette saison au TFC?

Pour moi LA satisfaction, c’est un duo dont je suis fan et qui a fait parler la poudre lors du tournoi, comme je l’ai expliqué précédemment: Ayo Akinola et Alejandro Pozuelo. Ce duo est super complémentaire et a porté l’équipe offensivement. Pozuelo va être élu meilleur joueur de la ligue, je pense. À eux deux c’est neuf plus neuf, soit 18 buts et 10 passes pour Pozuelo. Ils sont donc à l’origine de 28 des 39 buts de l’équipe en 2020!