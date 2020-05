Tom of Finland a changé l’imagerie homoérotique

Conscience enflammée

L’état d’excitation et d’érection permanentes dans l’univers de Tom correspond à sa vision du sacré et du transcendant. La professeure Camille Paglia, de l’Univeristy of the Arts de Philadelphie, écrit qu’on ne peut accuser Tom d’idolâtrer aveuglement le corps libéré: «ses images sont un théâtre du regard, un voyeurisme de masse où la conscience elle-même est devenue pénétrante et enflammée».

L’iconographie de Tom a une présence indéniable; la crudité de ses surhommes est mordante et va droit au but. À tel point que certains fans de Tom se sentent obligés de cacher de magnifiques dessins quand un membre de leur famille débarque inopinément.

Le sourire lubrique au grand jour des hommes de Tom a de toute évidence un effet libératoire. Ses idoles dessinées avec doigté ne sont pas condamnées à draguer dans les labyrinthes souterrains de scénarios pornos; elles s’offrent au regard de tous pour leur plus grand plaisir.

Fantasmes sans culpabilité

Touko Laaksonen a puisé dans ses propres fantasmes pour esquisser un topo, puis signer un dessin Tom of Finland. Il a ainsi permis aux gais de donner libre cours à leurs propres fantasmes sans culpabilité. Du coup, l’artiste finlandais subvertissait les perceptions hétérosexuelles de l’homosexualité masculine.

Aujourd’hui, si vous entrez le nom de Tom of Finland sur le moteur de recherche Google, vous obtiendrez plus de 200 000 résultats. Au fil des ans, les œuvres de cet artiste gay aux images explicites ont été exposées dans plusieurs musées d’art contemporain ou moderne à New York, Los Angeles, San Francisco, Berlin, Helsinki et Stockholm.