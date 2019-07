Symphonie pour Cracovie

Le soir tombé, après une première vague d’émotion en partant à la rencontre des gens, je me laisse gagner par l’atmosphère paisible du quartier juif où je demeure le temps de mon voyage. Petits orchestres, violons et voix basses se font écho dans les rues et sur les places.

Culture juive

Les librairies ouvrent tard et les synagogues deviennent des lieux de rassemblement et de concerts alors que la 29e édition du Festival de la culture juive donne son coup d’envoi. Les groupes d’amis dansent, les familles sortent et les couples s’enlacent. Ce début de saison estivale sonne doux à mon oreille.

Kazimierz, le quartier juif de Cracovie, comptait une population de 65 000 juifs avant la 2e Guerre mondiale. Il n’en reste aujourd’hui plus que 150 sur un total de 800 000 habitants.

Le Ghetto, le Musée Usine Emalia d’Oscar Schindler, le Musée Juif de Galicie, la Place Zgody et ses 68 chaises vides qui symbolisent les biens abandonnés par les déportés, les camps de concentration et de la mort d’ Auschwitz sont autant de souvenirs douloureux d’une époque effroyable et symbolisent crûment l’horreur conduite envers le peuple juif polonais, les Tziganes, les prisonniers de guerre.

Le recueillement et la réflexion s’imposent, émaillés par les commentaires des guides, les témoignages bouleversants des survivants et d’artistes comme Roman Polanski ou Andrej Wajda.