Soirée catastrophique pour les Maple Leafs face aux Jets

Les Maple Leafs de Toronto étaient de retour en action jeudi soir avant de partir sur la route pour quelques matchs. Ils recevaient la visite des Jets de Winnipeg dans un duel d’une grande importance alors que les Jets tentaient de les rattraper au 1er rang de la Division Nord.

Sans Matthews

Les torontois étaient privés des services de leur meilleur marqueur Auston Matthews qui est incommodé par une blessure. L’entraîneur-chef Sheldon Keefe n’a pas dévoilé la nature de la blessure mais s’est contenté de dire qu’elle est similaire à la blessure que Matthews a eu plus tôt cette saison. Son statut est au jour le jour. Le jeune Adam Brooks a été inséré dans la formation.

But controversé

Les Maple Leafs ont été les premiers à s’inscrire au pointage pour une des rares fois lors des derniers matchs alors que le tir de l’enclave d’Alex Galchenyuk a déjoué le gardien Connor Hellebuyck. Le jeu s’est poursuivi après le but car l’arbitre sur la glace avait déclaré qu’il n’y avait pas de but. Le jeu a éventuellement été interrompu lorsque l’entraîneur des Leafs a demandé la reprise vidéo. Il a été confirmé que Galchenyuk avait effectivement fait bouger les cordages et le but a été accordé. Un 2e but pour l’attaquant depuis son arrivée à Toronto.