Soccer : le Toronto FC accède à la finale!

Ultra-dominé tout au long de la rencontre et principalement en seconde mi-temps, le Toronto FC n’a cependant pas craqué face à des locaux beaucoup trop imprécis dans le dernier geste (19 frappes tentées par Atlanta, seulement 5 cadrées).

Le portier torontois, Quentin Westberg, a également plusieurs fois été décisif, remportant notamment son face-à-face contre Martinez à la 65e minute de jeu.

Pliant mais ne rompant point face aux vagues offensives d’Atlanta, les Rouges et Blancs ont finalement et contre toute attente trouver la faille à 13 minutes du terme, grâce à un but splendide de Nick DeLeon, entré en jeu à la 54e.