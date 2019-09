Séries télé: Last Chance U saison 4, un retour passionnant et mouvementé

Le fort des saisons précédentes a donc encore une fois fait mouche cette année: Netflix a privilégié une approche intime des joueurs et du personnel, permettant aux spectateurs de s’attacher et de s’identifier aux différents protagonistes.

Last Chance U n’est pas qu’une simple histoire de sport, de résultats et de touchés. Il s’agit aussi de suivre l’évolution de jeunes pour la plupart issus de milieux compliqués et défavorisés, des jeunes pour qui le sport apparaît comme seule porte de sortie et pour qui l’école n’a jamais été centrale.

Tensions, rebondissements et final retentissant

Au-delà de ces différents aspects plaisants et parfois introspectifs pour les personnages, la saison 4 nous offre également un scénario inédit, sur le terrain et dans la vie quotidienne de l’équipe, permettant d’ajouter au schéma narratif utilisé toujours plus de rebondissements.

Cette année, certains événements poignants, bouleversants et tout simplement humains, sont venus renforcer l’intérêt, la beauté et le suspense d’une série déjà bien armée. Le final, tout aussi effarant que surprenant, vous laissera bouche bée.

Last Chance U devrait d’ailleurs revenir l’été prochain pour une 5e saison, dans une université pour le moment inconnue.