Séries télé: Désenchantée, une partie 2 en demi-teinte

Alors que la 1re partie de la 1re saison de Désenchantée nous avait laissés sur un final à couper le souffle, le 2e acte de la série réalisée par Matt Groening (le créateur des Simpson et de Futurama) a fait son retour le 20 septembre dernier sur Netflix.

Entre voyage en enfer, village pétrifié ou encore braquage, cette deuxième partie de la saison 1 s’annonçait explosive. Elle a cependant déçu.

Des enjeux profonds, mais survolés

On avait quitté Dreamland et sa princesse Beane dans un cliffhanger détonnant. Ressuscitant sa mère Dagmar (morte depuis des années) plutôt que son fidèle ami Elfo, la fille du roi avait donc, sans le vouloir ni le savoir, fait revivre une femme diabolique et mal intentionnée.

Trois enjeux dramatiques et profonds se profilaient donc pour cette seconde partie: la confrontation entre Bean et sa mère Dragmar, le sauvetage de Dreamland et la nécessité de ressusciter Elfo.