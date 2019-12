Sauvons les montagnes d’Haïti

Depuis 2003, on célèbre le 11 décembre la Journée internationale de la montagne.

Cette décision a été prise par l’Assemblée générale des Nations Unies pour faire connaître l’importance des montagnes pour la vie, mettre en évidence les opportunités et les contraintes du développement des régions montagneuses, et construire des alliances qui apporteront des changements positifs pour les peuples des montagnes et les environnements dans le monde entier (tiré du site de la FAO).

15% de la population mondiale



Il est bon de savoir que les montagnes représentent 27% de la surface émergée de la terre et abritent 15% de la population mondiale. Elles fournissent entre 60 et 80% de l’eau douce de la planète.

Près d’un milliard de personnes vivent dans des zones de montagne, et plus de la moitié de la population humaine dépend des montagnes pour l’eau, les aliments et l’énergie propre (hydroélectricité, énergie solaire, énergie éolienne et biogaz).

Six des 20 espèces végétales qui fournissent la plus grande partie des denrées alimentaires du monde proviennent des régions montagneuses: le maïs, les pommes de terre, l’orge, le sorgho, le quinoa, les tomates et les pommes.