Restez dans votre province, dit Doug Ford

«Toute critique à propos de moi est légitime, a-t-il admis. Je ne pense pas y retourner avant plusieurs mois.»

Réouverture des parcs provinciaux

Par ailleurs, la réouverture progressive de 520 parcs provinciaux et réserves de conservation commencera ce lundi 11 mai, mais uniquement pour des visites d’une journée pour la marche, la randonnée, le vélo et l’observation des oiseaux.

Tous les bâtiments et installations, y compris les toilettes, fontaines à eau, emplacements de camping, logements couverts, terrains de jeux et plages resteront fermés.

«J’encourage tous les Ontariens et leur famille à sortir et à profiter des beaux paysages de notre province, mais à le faire de manière responsable», a dit Doug Ford. «Respectez l’écart sanitaire et les règles établies par les experts en santé pour arrêter la propagation du virus.»

L’accès à tous les parcs et réserves de conservation sera gratuit jusqu’à la fin du mois de mai. Pour planifier votre visite, rendez-vous à www.ontarioparks.com/park-locator/fr pour vérifier le statut des parcs provinciaux.