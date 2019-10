Restez chez vous, Mme Bombardier

Misère… Quand je disais que c’est du n’importe quoi pour simplement provoquer, en voici l’exemple parfait.

Mais c’est vrai que je ne comprends rien lorsque j’entends Véronic DiCaire en entrevue. Même chose pour Katherine Levac, je ne comprends absolument rien de ce qu’elle dit sur scène. Roy Dupuis? Du chinois. Denise Robert? Inintelligible. Jean-Marc Dalpé et Daniel Poliquin? Illisible.

(Soupir…) Faites-nous une faveur, Mme Bombardier et, la prochaine fois, restez donc chez vous. Et sachez que je ne regarderai pas votre documentaire bidon. Des gens qui viennent nous visiter dans l’unique but de nous ridiculiser, de nous insulter, de nous provoquer et de nous dénigrer sans même nous connaitre, nous en avons soupé.

Restez chez vous, Madame, et tout le monde s’en portera mieux.