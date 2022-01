Représentation francophone au Sénat: long et compliqué pour Trudeau

Le comité consultatif inactif

Dans la province voisine, Denis Simard, président de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), rappelle qu’un des sièges de la Saskatchewan au Sénat est toujours vacant.

Il souligne que le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat ne siège pas pour l’instant. Tant qu’il ne sera mis sur pied par le premier ministre, les nominations tarderont. «On sait que ce comité n’est pas complet présentement. Ce processus doit se faire avant l’analyse des candidatures soumises à ce comité», rappelle-t-il.

Et si la personne choisie est anglophone? «Dans ce cas, on s’assure de la conscientiser à la réalité fransaskoise. Mais ça ne peut pas remplacer quelqu’un qui sort de notre communauté et qui comprend cette réalité», nuance Denis Simard.

Sénat anglophone: une forme d’invisibilisation

Pour le professeur François Rocher, le manque de représentation francophone au Sénat a «un poids symbolique important. C’est une forme d’invisibilisation d’une réalité canadienne».

Il poursuit : «Ç’a aussi une portée institutionnelle. Quand il y a une sénatrice ou un sénateur francophone, ça permet aux francophones d’avoir un accès aux lieux de pouvoir et de partager leurs revendications et leurs sensibilités.»