Réouverture des garderies vendredi

Le personnel des quelque 5 500 centres de garde d’enfants de la province peut maintenant y accéder afin de commencer à préparer leur réouverture vendredi.

«Nous savons le rôle essentiel que vont jouer les services de garde d’enfants pour appuyer la relance de l’économie ontarienne, en particulier lorsqu’il s’agit de permettre aux parents de retourner au travail», a souligné mardi le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce.

Évidemment, de nombreuses exigences de santé publique s’appliqueront. C’est ainsi que les groupes seront limités à un maximum de 10 enfants et employés par jour, tout devra être nettoyé constamment, et les membres du personnel et les enfants devront faire l’objet d’un dépistage du coronavirus.

Le plan de réouverture des garderies a été élaboré en consultation avec le médecin hygiéniste en chef et les responsables médicaux de l’hôpital pour enfants malades de Toronto.