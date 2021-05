Réouverture des écoles de l’Ontario: Ford se donne encore quelques jours

La province s’attend à recevoir près d’un million de doses du vaccin Pfizer par semaine, tout au long du mois de juin, et plus de 885 000 doses de ce vaccin par semaine au cours du mois de juillet.

Première dose pour les jeunes

L’Ontario vise à ce que la majorité des jeunes de 12 à 17 ans reçoivent leur première dose en juin, puis la seconde dose en août, pour que le plus grand nombre possible de jeunes soient complètement vaccinés avant la rentrée scolaire à l’automne.

Les personnes âgées de 12 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour leur première dose depuis le 23 mai via le système provincial de prise de rendez-vous.

Plus de 15% des Ontariens âgés de 12 à 17 ans ont déjà reçu leur première dose d’un des vaccins contre la covid.

Deuxième dose pour les aînés

À compter de la semaine prochaine, le gouvernement devancera l’admissibilité des personnes âgées de 80 ans et plus pour leur deuxième dose, et dès le 14 juin, ce sera au tour des 70 ans et plus de rouler leur manche une seconde fois.