Réformes électorales : beaucoup de promesses jamais abouties

Faible taux de participation

Deux partis, soit le Nouveau Parti démocratique et le Parti vert, avaient dans leur plateforme des engagements envers une réforme électorale.

Le Parti conservateur n’en a pris aucun, pas plus que le Bloc québécois.

En revanche, le candidat bloquiste ayant remporté de justesse (93 voix) la circonscription de Trois-Rivières, René Villemure, s’est dit personnellement en faveur d’un nouveau mode de scrutin.

Lors d’une entrevue à l’émission Tout un matin de Radio-Canada, René Villemure a expliqué que le faible taux de participation aux élections fédérales (62% à travers le pays) justifie à lui seul une réforme. Même si cela se traduisait, par exemple, par l’arrivée de plusieurs députés du Parti populaire du Canada.

«Oui parce que l’avenir est à la démocratie de proximité et cette démocratie de proximité implique une dose de proportionnelle. Ce sont les citoyens qui doivent bénéficier d’une élection et non pas les partis politiques. C’est une réflexion qui est difficile à faire. Peut-être que je suis trop nouveau pour me retenir la langue là-dessus», a lancé René Villemure dans une entrevue à la radio.