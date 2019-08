Réflexions élégantes d’un humble universitaire

Jacques Ferron a déjà dit «Le médecin sera mon mécène. J’entends faire de la littérature.»

Plus près de nous, il y a Jean Désy, Alain Vadeboncœur et Philippe More, des écrivains et soignants qui s’intéressent au corps, mais aussi à l’âme.

Hommages aux francophonies

Comme Jules Tessier est un ancien directeur de la revue Francophonies d’Amérique, il n’est pas surprenant de le voir signé un texte qui rend hommage à Antonine Maillet pour l’Acadie, Séraphin Marion pour l’Ontario, Annette Saint-Pierre pour l’Ouest canadien et Claire Quintal pour la Franco-Américanie.

Ces personnes ont toutes «contribué à maintenir vivante, à pérenniser avec quelque contenu la belle appellation d’Amérique française».

Elizabeth Simcoe maîtrisait bien le français

Je signale, en terminant, qu’un article souligne comment Elizabeth Simcoe, épouse du premier lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, était une femme qui maîtrisait bien le français et avait ainsi un accès privilégié à la population de la ville de Québec, où elle a séjourné entre le 11 novembre 1791 et le 8 juin 1792.