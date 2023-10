Réflexion pédagogique: choisir une école pour mon enfant

En réalité, la solution est très simple. Cela dépend de vous, les parents, et seulement de vous. Vous devez prendre le temps de rechercher le système, école par école, en vous basant sur vos propres critères.

Soyez conscients que vous pouvez lire toutes sortes d’articles et de publications qui vous donneront des recettes pour savoir quoi chercher dans une école, et vous pouvez assister à autant de conférences et d’ateliers en présentiel ou en ligne que vous le souhaitez avant de réaliser à quel point le sujet est bien plus complexe que vous ne pensiez et que cela peut être déroutant.

En tant que parent d’enfants qui ont fréquenté des écoles de langue française, de langue anglaise, d’immersion française et du privé, et qui ont ensuite poursuivi leurs études supérieures à l’université en Ontario; et en tant qu’éducateur passionné qui a passé sa vie au service du système d’éducation en Ontario dans diverses fonctions, d’enseignant de physique à surintendant dans un conseil public de langue française; je peux vous dire que vous saurez quelle école choisir pour votre enfant si vous vous y mettez sérieusement et si vous poursuivez votre recherche méthodiquement en dressant une liste de valeurs qui revêtent de l’importance pour vous et votre famille.

Éducation et instruction

Tout d’abord, il est important de noter que lorsque nous parlons d’éducation, nous confondons généralement deux choses, l’éducation et l’instruction.

L’éducation est le domaine qui traite du développement global holistique de l’enfant et de la formation de son caractère.