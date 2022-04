On sait comment réduire les collisions mortelles impliquant les piétons

Le nombre de piétons tués par un automobiliste est en hausse en Amérique du Nord. Un phénomène qu’on attribue traditionnellement, dans les bilans, au vieillissement de la population et à des aménagements qui privilégient l’automobile.

Mais connaît-on vraiment les mesures capables de réduire ces décès?

Le nombre de piétons tués en hausse

Aux États-Unis, le nombre de piétons tués après avoir été heurtés par un véhicule motorisé est en hausse de 46% entre 2010 et 2019, selon la Governors Highway Safety Association. Pendant la même période, le nombre de victimes parmi les occupants des véhicules n’a augmenté que de 5%.

Pour lutter contre ces accidents mortels, de plus en plus de villes à travers le monde, dont Montréal, adoptent la Vision Zéro décès et blessé grave, développée en Suède dans les années 1990.

Selon le Département des Transports des États-Unis et le Forum international des transports, cette approche tient compte du fait que les usagers de la route commettent souvent des erreurs et qu’ils sont vulnérables lors d’une collision.