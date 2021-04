Kyle Lowry était de retour dimanche au Madison Square Garden mais ses 19 points 7 rebonds et 6 passes couplés aux 23 de Trent Jr, et aux 17 et 14 rebonds de Boucher se sont avérés insuffisants face à une belle défense new yorkaise.

Face aux Hawks, Lowry avait été mis au repos et Fred VanVleet soignait toujours sa hanche. Cela laissait le seul Malachi Flynn disponible sur le poste de meneur. De’Andre Bembry, qui s’occupe de la mise en place du jeu quand il n’y a pas de meneur disponible était lui-aussi absent. C’est donc Siakam qui a hérité de ce rôle, mardi, et qui a bien rebondit après sa contre-performance à New York.

La réaction de Siakam

Le Camerounais a été très efficace (13/19 au tir) avec 30 points marqués. Il a aussi bien distribué le jeu avec 7 passes décisives, ajoutées à ses 6 rebonds et 2 contres.

Malheureusement, le collectif torontois a déjoué avec seulement 16 passes décisives, le plus petit total de la saison. Les Hawks emmenés par le trio Huerter (17 points)- Goodwin (18)-Bogdanovic (23) et la solide performance du pivot francophone Clint Capela (19 points, 21 rebonds) ont fait la course en tête tout au long du match.