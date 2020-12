Sports Toronto: le point sur l’effectif des Raptors

Le cas de Serge Ibaka, est celui qui a été le plus épineux. La franchise ne pouvait lui offrir qu’un contrat sur une année dans le but de garder une masse salariale suffisante en 2021 pour signer un joueur de grand calibre. Au final, l’offre torontoise s’est avérée insuffisante et le Congolais a décidé de rejoindre son ex-coéquipier à Toronto, Kawhi Leonard, aux Clippers de Los Angeles.

How to explain what Toronto, Canada, and the Raptors mean to me? I was welcomed to a new country and a new team more than three years ago and I felt at home from day one. I feel really blessed to have played for this city, these fans, and this organization. pic.twitter.com/ptCtzVCs0c

— Serge Ibaka (@sergeibaka) November 22, 2020