Des attaques au rançongiciel de plus en plus sophistiquées

Il explique aussi que le GNC3 a reçu plus de 1600 demandes d’aide de la part d’autres forces policières depuis avril 2020, dont environ 30% étaient reliées à des attaques de rançongiciel.

Le caporal par intérim observe aussi que ces attaques sont de plus en plus sophistiquées, et qu’elles évoluent au fur et à mesure que des policiers sont en mesure de réaliser des arrestations.

«Il y a beaucoup de rançongiciels différents. On voit souvent, pendant peut-être six ou sept mois, un gros nombre d’attaques faites par un type de rançongiciel bien spécifique, mais qui disparaît ou qui est alors remplacé par un autre.»

Son unité collabore avec le Centre antifraude du Canada (CAFC) pour développer un nouveau système national pour signaler des incidents de fraude et de cybercriminalité, qui devrait voir le jour en 2023-2024.

D’ici là, le policier encourage les victimes à signaler tout incident à la police ou au CAFC.