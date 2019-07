Quiz : Des festivals d’été, en voulez-vous? en v’là!

Correct! Wrong!

Du 9 au 21 juillet 2019, la 33 e édition du Festival International Nuits d’Afrique nous convie à un voyage musical planétaire dans l’ambiance la plus festive et authentique des grands événements de Montréal. Durant 13 jours de concerts en salle et 6 jours de programmation extérieure gratuite, venez découvrir les multiples expressions culturelles d’Afrique, des Antilles et d’Amérique latine avec plus de 700 artistes d’une trentaine de pays. À partir du 16 juillet, au Parterre du Quartier des spectacles, un feu roulant de concerts rassembleurs et d’activités gratuites vous attendent telles que les ateliers de danses et d’instruments traditionnels, en plus d’un espace ludique pour les enfants, du légendaire Marché Tombouctou et des mets et boissons exotiques à savourer. https://www.festivalnuitsdafrique.com