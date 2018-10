Quel déguisement choisir pour l’Halloween ?

Charlie Courrent

Alors que l’Halloween approche à grands pas, vous n’avez sûrement pas encore décidé comment vous déguiser. L’Express est là pour vous aider.

La traditionnelle fête de l’Halloween se tiendra ce mercredi 31 octobre. Mais, comme chaque année, la grande préoccupation est de trouver un costume. Que ce soit pour les enfants ou même les parents, le choix s’avère parfois difficile. C’est pourquoi nous vous avons préparé une liste des meilleurs déguisements pour Halloween.

Clown

Habituellement utilisé pour faire rire les enfants, le clown peut vite se transformer en un personnage effrayant, et ainsi figurer parmi la liste des déguisements les plus populaires durant la soirée du 31 octobre.

Sorcière

Bien que très classique, le déguisement de sorcière reste tout de même une référence pour les filles lors de l’Halloween.

Simple à porter et pas trop effrayant, il incarne le personnage idéal pour prononcer la formule magique des enfants partis à la recherche de bonbons: Trick or Treat, «un sort ou une friandise».

Zombie

Pour ceux, petits ou grands, qui souhaitent vraiment faire peur à tout le monde lors de cette soirée d’Halloween, rien de mieux que le déguisement de mort-vivant. Même s’il en existe de plusieurs sortes, avec un tel accoutrement, l’effet recherché sera garanti.

Fantôme

Pour finir, le déguisement de fantôme est sans doute le plus facile à confectionner soi-même. C’est d’ailleurs sans doute pour cette raison qu’on le retrouve très fréquemment dans les rues tous les ans.

Or, si vous souhaitez vous démarquer, sachez qu’il existe des déguisements de fantôme bien plus sophistiqués et ainsi plus effrayants.