Que nous réserve la rentrée scolaire 2020?

Le pour et le contre de l’apprentissage en ligne

Un petit sondage fait auprès d’un échantillon d’élèves du secondaire a révélé qu’ils ont apprécié la flexibilité que leur offraient les cours à distance.

En général, les enseignants mettaient le travail en ligne le lundi et les élèves le remettaient le vendredi. De cette façon, les enfants pouvaient organiser eux-mêmes leur semaine de travail, ce qui a facilité de beaucoup la vie des familles disposant d’un seul ordinateur à la maison.

De plus, bien des élèves ont trouvé intéressantes les tâches qu’ils avaient à faire et les projets d’évaluation. Beaucoup de profs se sont servis des cours en ligne qui avaient été préparés par le ministère de l’Éducation. Même si ces sites proposent surtout des activités, sans ressources supplémentaires ni tâches d’évaluation, outils que les enseignants doivent chercher ou créer eux-mêmes, les exercices ont de quoi piquer l’intérêt des jeunes.

Ce qui a manqué le plus aux élèves, c’était le travail en groupe en classe, les explications en personne du professeur et la possibilité d’avoir des réponses immédiates à leurs questions.

On pourrait dire que l’apprentissage en ligne a forcé quelques jeunes à être plus organisés, plus responsables et plus indépendants.