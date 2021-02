Quand les marques de commerce deviennent des noms communs

Le dictionnaire en ligne Sansagent va plus loin et mentionne non seulement les verbes «googler» et «googliser», mais encore les termes «gougler, gougueler, googoliser, googlueuliser, googloter», tous conjugués comme un verbe régulier en -er.

Donc, on pourrait, en principe, dire et/ou entendre des choses comme «je google, tu as gouglé, il gouguelait, que nous googolisions, vous googlueuliserez et ils googloteraient».

Néologismes

C’est ce qu’on appelle un néologisme, c’est-à-dire un mot nouveau ou un sens nouveau donné à un mot qui existe déjà.

Ce qui sort de l’ordinaire dans le cas présent, c’est que ces termes trouvent leur origine dans des marques de commerce au lieu d’une autre langue.

Or, le français est une langue vivante dont les mots, comme les cellules du corps humain, naissent et meurent. Par conséquent, les néologismes en soi ne sont pas forcément mauvais.