Quand la mémoire est un antidote pour le futur

Dès les premières pages, l’auteur présente une brève chronologie libre de l’ex-Congo belge, de 1885 à 2005. Le roman, lui, n’est pas linéaire et le croisement temps-espace m’a un peu dérouté. J’avoue qu’il faut faire preuve de patience et de détermination pour naviguer d’un bout à l’autre de cet ouvrage écrit et inscrit dans divers registres.

Briser les chaînes

Blaise Ndala se fixe un objectif de taille: «le but véritable est de délivrer la parole qui défait les nœuds, brise les chaînes et éclaire la route du marcheur […] parce qu’il n’y a que le pouvoir de la parole pour recoudre la camisole de l’honneur perdu sous le regard scrutateur des gardiens de la mémoire.»

Tel un prophète, Ndala n’a pour toute arme que les mots qui jaillissent «des recoins les plus illuminés de son âme tourmenté». Ces mots ont une force plus grande que le tonnerre, ont le pouvoir de se faire entendre par l’Afrique tout entière et d’ébranler la nation noire.

Le roman se penche sur la résistance de diverses ethnies à l’État indépendant du Congo (1885), propriété exclusive du roi Léopold II. Les pages sont «ce fleuve qui coule vers l’embouchure et qui jamais ne cherche à rebrousser chemin».

Expo 58

J’aurais préféré qu’une plus large place soit accordée à Expo 58, à une analyse socio-politique de ces femmes et hommes montrés dans un parc pour «nourrir notre curiosité à l’égard du sauvage».