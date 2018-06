Provence insolite

Aurélie Resch

11 juin 2018 à 10h00 11 juin 2018 à 10h00

Les champs de lavande, les villages perchés, le musée du MuCEM, le Palais des Papes à Avignon… Autant d’images qui font rêver. Mais en pratique, avec les enfants, ces vacances de carte postale peuvent virer au cauchemar. Quelle alternative alors pour découvrir une région aux si forts atouts?

Ados bâillant devant les vieilles pierres, enfants piquant des crises de nerfs après la 2e heure de route entre deux villages provençaux, parents énervés et grands-parents épuisés… Il arrive que les vacances deviennent une épreuve pour chaque membre de la famille.

J’ai testé pour vous quelques activités qui permettent d’amuser les enfants (et les plus grands) et de «négocier» des visites culturelles.

Atelier de cuisine

Au départ d’Aix-en-Provence, les excursions dans les champs de lavandes, les villages médiévaux ou vers les arènes d’Arles et de Nîmes foisonnent.

Pour alterner une journée de route «à la découverte de» avec un temps de repos/jeux, je vous suggère de participer à un atelier de cuisine provençale avec Provence Gourmet. En compagnie de Gilles Conchy, vous ferez vos achats sur le marché matinal d’Aix-en-Provence. Une occasion de vous laisser imprégner par les couleurs et les saveurs du Sud et de parler avec les producteurs locaux et régionaux.

Vous apprendrez ensuite à réaliser un plat et un dessert provençal dans une bastide au pied de la Sainte Victoire dans un décor de Paul Cézanne. Les enfants peuvent jouer dans la propriété ou participer à l’atelier et déguster ensuite leur cuisine.

VTT ou cheval

Restez dans cet environnement magique de la Sainte Victoire et optez pour une randonnée en VTT électrique ou à cheval dans un parc de 50 hectares. Outre brûler vos calories, vous ne regretterez pas d’évoluer dans un paysage plus grand que nature.

Des sorties à la journée ou à la demi-journée avec des lamas sont aussi possibles avec la ferme pédagogique Aix en Lama, option insolite et conviviale pour les familles avec jeunes enfants.

À Marseille, il vous sera facile de proposer une visite au MuCEM après une demi-journée d’accrobranche sur les hauteurs de Marseille ou juste avant un jeu d’évasion sur les traces de la French Connexion, près du Vieux Port. Rien de tel pour se mettre en jambes et aborder la cité phocéenne le sourire aux lèvres.

Sirène d’un jour

Étant sur les bords de la Méditerranée, pourquoi ne pas apprendre à devenir sirène d’un jour et onduler sous les flots bleus, les jambes recouvertes d’écailles dans une queue de poisson?

À Cassis, la compagnie Active Road fera découvrir à toute la famille la majesté des calanques et des canyons qui descendent dans la grande bleue. À découvrir: la Via Cordata de Figuerolles. Une sortie plein air qui pourrait se terminer à la Ciotat par une séance au cinéma des frères Lumière dans la ville qui a vu les créateurs du cinéma sortir leur premier film.

Hébergements insolites

Autre point d’orgue de vos vacances en Provence: des hébergements insolites qui promettent des nuits de rêve dans des endroits uniques.

Sur les hauteurs de Marseille, des cabanes en bois dissimulées dans les arbres permettent de réaliser des rêves d’enfants. Celle, familiale, offre un grand confort pour des familles de 4.

Entre Marseille et Aubagne, Attraprêves propose de dormir le nez dans les étoiles. Bien au chaud dans une bulle de plastique, comptez les étoiles filantes qui traversent la Voie lactée ou observer les éclairs zébrer la nuit par temps d’orage. Une expérience unique et ouatée pour une nuit inoubliable.

La tanière de Bilbo dans le Var est une occasion de divertir toute la famille dans un lieu en retrait de toute agitation. Pénétrer dans le monde du Hobbit en occupant sa maison et en tentant de résoudre les énigmes de la chasse au trésor. Ânes, lapins, canards se promènent tout autour dans ce lieu étonnant dédié la nature.

Sur la Sorgues, tout près d’Avignon, échappez-vous dans un univers de calme et de volupté dans une cabane flottante. Possibilité de se faire masser sur place. Parfaite combinaison avec un spectacle son et lumière sur la façade du Palais des Papes par exemple fin août début novembre.

Autant de possibilités de découvrir la Provence autrement et d’ajouter à votre itinéraire classique des moments familiaux mémorables.