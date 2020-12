Protéines: un mystère de 50 ans résolu?

Le DeepMind de Google

Or, certains des passionnés de ce casse-tête de quelques milliards de pièces ont eu une bonne et une mauvaise nouvelle lundi, lors de leur rencontre biennale CASP, où, depuis 1994, ils révèlent les structures de protéines récemment résolues.

L’une des «équipes» était celle de Google et de son DeepMind qui, non content d’avoir défait en 2017 le champion du mode du jeu de Go, aurait à présent prédit la structure de la protéine d’une bactérie en seulement 30 minutes, et avec une précision de 92%.

Combinaisons gagnantes

Ces «rubans» dont sont composées les protéines sont en fait des enfilades d’acides aminés. Bien qu’il n’existe que 20 sortes d’acides aminés dans la nature, c’est la façon dont ils se regroupent qui fait toute la différence, et ce sont ces combinaisons qui constituent la clef de l’énigme.

C’est une bonne nouvelle pour la recherche en biologie, en génétique et en pharmacologie, entre autres. Parmi les réactions, on note des chercheurs pour qui l’objectif était si lointain qu’ils n’avaient pas espéré voir cette percée de leur vivant.

C’est juste une mauvaise nouvelle pour les passionnés du casse-tête qui devront peut-être se trouver un autre défi…