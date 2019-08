Promenades nocturnes dans le Toronto «hanté»

Entre les théâtres hantés, les secrets sanglants de nos maisons historiques et les histoires d’amour qui ont mal tourné… la ville de Toronto regorgerait de légendes terrifiantes.

À Kingston, Ottawa et Toronto

L’entreprise The Haunted Walk organise des visites nocturnes, en français et en anglais, d’avril à décembre, pour tous les amateurs d’histoires hantées. Ce concept a débuté en 1995 à Kingston, en Ontario. Il s’est ensuite étendu à Ottawa en 1996 et à Toronto en 2012.

Près de 100 000 personnes participent chaque année à ces marches, dans les trois villes.

Aucune qualification n’est requise pour être guide aux marches hantées, il suffit d’un simple trait d’humour et un talent de conteur hors pair.

Black Creek, la Distillerie, Quen’s Park…

À Toronto, les marches hantées en anglais ont lieu dans plusieurs secteurs: au Village des pionniers de Black Creek, qui compte certains des plus vieux édifices de la région, de juin à novembre; pour revivre, toujours à Black Creek, une enquête sur une maison de transition, en août et septembre; avec des fantômes et des esprits de la Distillerie, de février à novembre; pour découvrir les secrets de l’Université de Toronto et de Queen’s Park de juin à novembre,