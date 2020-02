Prolongation de contrat pour Pierre Engvall

Une aubaine

L’équipe torontoise se garantit ainsi les services d’un joueur rapide et habile qui impressionne beaucoup pour les 2 prochaines années. La valeur de Engvall va fort probablement monter et pour 2.5 millions, plusieurs parlent ici d’une aubaine et d’une bonne signature de la part de Kyle Dubas.

Engvall et ses coéquipiers seront en action jeudi soir alors qu’ils affronteront les Stars de Dallas.